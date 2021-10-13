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    Саакашвілі перебуває в одиночній камері

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    Ідеться про те, що соратники не можуть потрапити до Саакашвілі &ndash; брехня, кажуть у Грузії - Саакашвілі перебуває в одиночній камері
    Ідеться про те, що соратники не можуть потрапити до Саакашвілі – брехня, кажуть у Грузії
    Фото з відкритих джерел

    Експрезидент сам захотів проводити час арешту в «одиночці»

    Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі помістили в одиночну камеру. Це було його особистим бажанням, за інформацією від грузинської влади. Про це повідомляє Спеціальна пенітенціарна служба.

    Михайлу Саакашвілі запропонували залишитися в одній камері з його сусідом по кімнаті, але він категорично відмовився, про що свідчать відповідні документи.

    «Звинувачення в тому, що товариші по команді Саакашвілі не можуть з ним зустрітися, є брехнею, і це підтверджується навіть численними візитами до обвинуваченого/засудженого Михайла Саакашвілі протягом дня, які також висвітлюються в ЗМІ», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, раніше стало відомо. що Рух нових сил Михайла Саакашвілі зібрався сьогодні, у середу, 13 жовтня, пікетувати посольство Грузії в Україні.

    Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

    Нагадаємо, адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування.

    Днями стало відомо, що стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який оголосив голодування в тюрмі з 1 жовтня, погіршився.

    До слова, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: Михайло Саакашвілі арешт Грузія
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    Саакашвілі перебуває в одиночній камері