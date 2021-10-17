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    Російський віце-прем'єр через свій костюм осоромився за зустрічі із заступницею держсекретаря США (фото)

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    Послуги стиліста росіянинові не завадили б - Російський віце-прем'єр через свій костюм осоромився за зустрічі із заступницею держсекретаря США (фото)
    Послуги стиліста росіянинові не завадили б
    Фото з Тwitter Венді Шерман

    Костюм політика з РФ був явно не по фасону

    Віце-прем'єр уряду РФ Олексій Оверчук провів зустріч із заступницею держсекретаря США Венді Шерман. Для заходу Оверчук вибрав класичний костюм, який досить дивно «сидів» на політикові. Та й загалом вигляд віце-прем'єр мав непрезентабельний. Фото опублікував користувач matsam у livejournal.

    «І ось дивлюся я на це фото... І бачу нашого віце-прем'єра, що страждає на ожиріння, нечищене взуття і розв'язаний шнурок, пом'ятий піджак, застебнутий так, що здається, що гудзик ось-ось відлетить в око фотографу, з правої кишені піджака стирчить ще один шнурок, мабуть, туди віце-прем'єр засунув бейдж на прохід в Держдеп... Просто жахливе враження, тут комплекс, але перш за все – це робота служби протоколу... А також хороших лікарів і тренерів», – прокоментував користувач фото.

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    До речі, Олексію Оверчуку 56 років.

    «Чомусь згадав, як в цьому віці виглядав Борис Нємцов у свій останній рік життя...», – додав matsam.

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    Нагадаємо, бізнесмен і екснардеп Олександр Онищенко повідомив, що отримав громадянство Російської Федерації і до кінця року відмовиться від українського громадянства.

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    Теги: Росія політика
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    Російський віце-прем'єр через свій костюм осоромився за зустрічі із заступницею держсекретаря США (фото)