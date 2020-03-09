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    Кокаїн та дитяча сеча не допоможуть: у ВООЗ розвінчали міфи про коронавірус

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    Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсил - Кокаїн та дитяча сеча не допоможуть: у ВООЗ розвінчали міфи про коронавірус
    Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсил

    У Всесвітній організації охорони здоров’я розповіли, що не допоможе не врятуватися від коронавірусу

    Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала список найпоширеніших міфів про китайський коронавірус Sars-CoV-2.

    Рекомендації не вірити у хибні міфи опубліковано на сайті організації.

    Факти, які розвінчують найпоширеніші міфи:

    • Коронавірус не передається через укуси комарів;
    • Дитяча сеча не є засобом профілактики, вона не вбиває віруси та бактерії;
    • Перебування на вулиці у холодну та сніжну погоду не допоможе знищити коронавірус;
    • Вживання кокаїну не допоможе захиститися від Sars-CoV-2;
    • Існує дуже мала ймовірність передачі коронавірусу через предмети (наприклад монети чи банкноти), на такій поверхні вірус живе не більше кількох годин;
    • Часник не допоможе вам захиститися від вірусу Sars-CoV-2;
    • Натирання рук кунжутною олією також не допоможе;
    • Під час кашлю та чхання коронавірус не розноситься на відстань 8 метрів — каплі, що виділяються у таких випадках, розлітаються на відстань до 1 метра;
    • Коронавірус не може розлітатися повітрям на великі відстані — вірус має велику масу й тому не здатен на це;
    • Електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус — для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою та милом;
    • Обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном не вб’є вірус Sars-CoV-2;
    • Отримувати листи та посилки з Китаю безпечно, ви не ризикуєте заразитись;
    • На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин;
    • Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсилі;
    • Регулярне промивання носу сольовим розчином не допоможе захиститися від вірусу Sars-CoV-2;

    Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

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