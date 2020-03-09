Кокаїн та дитяча сеча не допоможуть: у ВООЗ розвінчали міфи про коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсил

У Всесвітній організації охорони здоров’я розповіли, що не допоможе не врятуватися від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала список найпоширеніших міфів про китайський коронавірус Sars-CoV-2.

Рекомендації не вірити у хибні міфи опубліковано на сайті організації.

Факти, які розвінчують найпоширеніші міфи:

Коронавірус не передається через укуси комарів;

Дитяча сеча не є засобом профілактики, вона не вбиває віруси та бактерії;

Перебування на вулиці у холодну та сніжну погоду не допоможе знищити коронавірус;

Вживання кокаїну не допоможе захиститися від Sars-CoV-2;

Існує дуже мала ймовірність передачі коронавірусу через предмети (наприклад монети чи банкноти), на такій поверхні вірус живе не більше кількох годин;

Часник не допоможе вам захиститися від вірусу Sars-CoV-2;

Натирання рук кунжутною олією також не допоможе;

Під час кашлю та чхання коронавірус не розноситься на відстань 8 метрів — каплі, що виділяються у таких випадках, розлітаються на відстань до 1 метра;

Коронавірус не може розлітатися повітрям на великі відстані — вірус має велику масу й тому не здатен на це;

Електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус — для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою та милом;

Обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном не вб’є вірус Sars-CoV-2;

Отримувати листи та посилки з Китаю безпечно, ви не ризикуєте заразитись;

На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин;

Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсилі;

Регулярне промивання носу сольовим розчином не допоможе захиститися від вірусу Sars-CoV-2;

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.