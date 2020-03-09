Кокаїн та дитяча сеча не допоможуть: у ВООЗ розвінчали міфи про коронавірус
У Всесвітній організації охорони здоров’я розповіли, що не допоможе не врятуватися від коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала список найпоширеніших міфів про китайський коронавірус Sars-CoV-2.
Рекомендації не вірити у хибні міфи опубліковано на сайті організації.
Факти, які розвінчують найпоширеніші міфи:
- Коронавірус не передається через укуси комарів;
- Дитяча сеча не є засобом профілактики, вона не вбиває віруси та бактерії;
- Перебування на вулиці у холодну та сніжну погоду не допоможе знищити коронавірус;
- Вживання кокаїну не допоможе захиститися від Sars-CoV-2;
- Існує дуже мала ймовірність передачі коронавірусу через предмети (наприклад монети чи банкноти), на такій поверхні вірус живе не більше кількох годин;
- Часник не допоможе вам захиститися від вірусу Sars-CoV-2;
- Натирання рук кунжутною олією також не допоможе;
- Під час кашлю та чхання коронавірус не розноситься на відстань 8 метрів — каплі, що виділяються у таких випадках, розлітаються на відстань до 1 метра;
- Коронавірус не може розлітатися повітрям на великі відстані — вірус має велику масу й тому не здатен на це;
- Електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус — для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою та милом;
- Обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном не вб’є вірус Sars-CoV-2;
- Отримувати листи та посилки з Китаю безпечно, ви не ризикуєте заразитись;
- На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин;
- Вакцини від пневмонії не захищають від китайського коронавірусу, антибіотики також безсилі;
- Регулярне промивання носу сольовим розчином не допоможе захиститися від вірусу Sars-CoV-2;
Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.