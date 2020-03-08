У Польщі зросла кількість інфікованих коронавірусом



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Лікарі кажуть, що загрози життю інфікованих немає

Кількість випадків коронавірусної інфекції у Польщі зросла до восьми

У неділю, 8 березня, у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Так, у Сілезькому воєводстві у місті Ратибор госпіталізували чоловіка. Нещодавно він їздив до італійської Ломбардії, яка зараз охоплена коронавірусом. Санітарні служби вже зв’язалися з людьми, з якими чоловік повертався автобусом до Польщі, та попросили їх залишитися вдома на самоізоляції.

У Варшаві госпіталізували жінку. Як повідомляється, вона не громадянка Польщі і прибула з Німеччини.

Обидва пацієнти почуваються нормально. Лікарі кажуть, що загрози їхньому життю немає. Таким чином, кількість випадків коронавірусної інфекції у Польщі зросла до восьми.

До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.