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    У світі

    У Польщі зросла кількість інфікованих коронавірусом

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    Лікарі кажуть, що загрози життю інфікованих немає - У Польщі зросла кількість інфікованих коронавірусом
    Лікарі кажуть, що загрози життю інфікованих немає

    Кількість випадків коронавірусної інфекції у Польщі зросла до восьми

    У неділю, 8 березня, у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Про це пише Gazeta Wyborcza.

    Так, у Сілезькому воєводстві у місті Ратибор госпіталізували чоловіка. Нещодавно він їздив до італійської Ломбардії, яка зараз охоплена коронавірусом. Санітарні служби вже зв’язалися з людьми, з якими чоловік повертався автобусом до Польщі, та попросили їх залишитися вдома на самоізоляції.

    У Варшаві госпіталізували жінку. Як повідомляється, вона не громадянка Польщі і прибула з Німеччини.

    Обидва пацієнти почуваються нормально. Лікарі кажуть, що загрози їхньому життю немає. Таким чином, кількість випадків коронавірусної інфекції у Польщі зросла до восьми.

    До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.

    здоров'я Польща медицина Італія лікарня коронавірус
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