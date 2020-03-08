У Китаї столітній чоловік поборов коронавірус
Китаєць став найстарішим пацієнтом, що вилікувався від Covid-19
Столітній житель китайської провінції Хубей одужав після коронавірусу нового типу і був виписаний з лікарні міста Ухань.
Про це повідомляє «Сіньхуа».
Таким чином, китаєць став найстарішим пацієнтом, що вилікувався від Covid-19.
Чоловік був госпіталізований 24 лютого з симптомами коронавірусу. В ході лікування використовувалися стандартна противірусна терапія разом з традиційною китайською медициною і процедура переливання плазми, пише ЗМІ.
До слова, 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.
Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.