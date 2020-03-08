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    У світі

    У Китаї столітній чоловік поборов коронавірус

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    В ході лікування використовувалися стандартна противірусна терапія разом з традиційною китайською медициною - У Китаї столітній чоловік поборов коронавірус
    В ході лікування використовувалися стандартна противірусна терапія разом з традиційною китайською медициною

    Китаєць став найстарішим пацієнтом, що вилікувався від Covid-19

    Столітній житель китайської провінції Хубей одужав після коронавірусу нового типу і був виписаний з лікарні міста Ухань.

    Про це повідомляє «Сіньхуа».

    Таким чином, китаєць став найстарішим пацієнтом, що вилікувався від Covid-19.

    Чоловік був госпіталізований 24 лютого з симптомами коронавірусу. В ході лікування використовувалися стандартна противірусна терапія разом з традиційною китайською медициною і процедура переливання плазми, пише ЗМІ.

    До слова, 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.

    здоров'я медицина Китай лікарня чоловік коронавірус
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