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    У світі

    В Африці зафіксували першу смерть від Covid-19

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    Німецький турист обстежувався 6 березня в лікарні Хургади, однак відмовився відправитися на&nbsp;карантин - В Африці зафіксували першу смерть від Covid-19
    Німецький турист обстежувався 6 березня в лікарні Хургади, однак відмовився відправитися на карантин

    У Єгипті помер турист з Німеччини

    У Єгипті від коронавірусу Covid-19 помер 60-річний німець, який був у відпустці в Хургаді.

    Як повідомляє Anadolu, це перша смерть від коронавірусу в Африці.

    Німецький турист обстежувався 6 березня в лікарні Хургади. Однак відмовився відправитися на карантин в спеціальну медичну установу, після чого його стан різко погіршився.

    У Єгипті підтвердили три випадки захворювання коронавірусом. Один з пацієнтів — громадянин Китаю — вже видужав.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

    8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.

    здоров'я Німеччина Єгипет туризм смерть коронавірус
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