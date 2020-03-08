В Африці зафіксували першу смерть від Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німецький турист обстежувався 6 березня в лікарні Хургади, однак відмовився відправитися на карантин

У Єгипті помер турист з Німеччини

У Єгипті від коронавірусу Covid-19 помер 60-річний німець, який був у відпустці в Хургаді.

Як повідомляє Anadolu, це перша смерть від коронавірусу в Африці.

Німецький турист обстежувався 6 березня в лікарні Хургади. Однак відмовився відправитися на карантин в спеціальну медичну установу, після чого його стан різко погіршився.

У Єгипті підтвердили три випадки захворювання коронавірусом. Один з пацієнтів — громадянин Китаю — вже видужав.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.