В Африці зафіксували першу смерть від Covid-19
У Єгипті помер турист з Німеччини
У Єгипті від коронавірусу Covid-19 помер 60-річний німець, який був у відпустці в Хургаді.
Як повідомляє Anadolu, це перша смерть від коронавірусу в Африці.
Німецький турист обстежувався 6 березня в лікарні Хургади. Однак відмовився відправитися на карантин в спеціальну медичну установу, після чого його стан різко погіршився.
У Єгипті підтвердили три випадки захворювання коронавірусом. Один з пацієнтів — громадянин Китаю — вже видужав.
До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.
8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.
Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.