Начальник генштабу збройних сил Італії заразився коронавірусом



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За словами генерала Сальваторе Фаріна, він почуває себе добре

Генерал запевнив, що продовжить виконувати свої обов'язки

Начальник генерального штабу збройних сил Італії генерал Сальваторе Фаріна заразився коронавірусом.

Про це в неділю, 8 березня, повідомляє Agenpress.

«Я в порядку, перебуваю в ізоляції в окремій палаті у відповідності з вимогами, передбаченими медичними протоколами», - зазначив Фаріна.

Генерал також запевнив, що продовжить виконувати свої обов'язки, однак передасть частину повноважень своїм колегам.

До слова, Італія закрила на карантин 12 провінцій через коронавірус.

В Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли.