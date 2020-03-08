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    У світі

    В Австрії кількість інфікованих коронавірусом наблизилась до 100

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    В Австрії кількість інфікованих коронавірусом наблизилась до 100

    Всього було проведено понад 4,5 тис. тестів на виявлення ймовірного зараження

    В Австрії станом на неділю, 8 березня, кількість осіб, які заразилися коронавірусом Covid-19, становить 99 осіб.

    Про це інформує федеральне міністерство з питань соціального захисту, охорони здоров’я, догляду та захисту прав споживачів Австрії, повідомляє Укрінформ.

    «Підтверджені випадки, станом на 8 березня 2020 року, 8.00: 99 випадків», – йдеться у повідомленні на сайті.

    Всього було проведено понад 4,5 тис. тестів на виявлення ймовірного зараження новим типом коронавірусу.

    Найбільше інфікованих у столиці Відні – 32 особи. Майже така ж кількість заражених коронавірусом – 31 людина – зафіксовано у федеральній землі Нижня Австрія, яка оточує Відень. Загалом же інфікування коронавірусом було виявлено в усіх 9 федеральних землях республіки.

    При цьому, в країні фіксується масове поширення грипу: всього протягом сезону 2019/2020 зафіксовано понад 240 тис. випадків захворювань, наразі хворіють близько 130 тис. осіб.

    У сусідній з Австрією Італії з початку епідемії коронавірусу 5 883 людини захворіли на цей вірус, з них – 233 померли, 589 одужали.

    Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.

    До слова, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Як відомо, у суботу в Молдові вперше діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

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