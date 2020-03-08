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    У світі

    Президентка Естонії повідомила свої результати тесту на коронавірус

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    Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не хвора на коронавірус - Президентка Естонії повідомила свої результати тесту на коронавірус
    Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не хвора на коронавірус

    Після повернення до Естонії з США Кальюлайд здала аналізи на коронавірус

    Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Кальюлайд, до приїзду додому в суботу вона дізналася, що у двох учасників конференції Американо-ізраїльського комітету з громадських зв'язків у Вашингтоні, в якій вона брала участь, був виявлений коронавірус.

    Через це Кальюлайд і всі члени делегації після повернення до Естонії здали аналізи на коронавірус.

    «До сьогоднішнього дня з'ясувалося, що результати аналізів усіх членів делегації негативні, - написала Кальюлайд. - Тож наступного тижня робота продовжиться у звичайному режим».

    До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Станом на 8 березня  від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли

    США Естонія політика президент Вашингтон аналізи коронавірус
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