Президентка Естонії повідомила свої результати тесту на коронавірус



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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не хвора на коронавірус

Після повернення до Естонії з США Кальюлайд здала аналізи на коронавірус

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кальюлайд, до приїзду додому в суботу вона дізналася, що у двох учасників конференції Американо-ізраїльського комітету з громадських зв'язків у Вашингтоні, в якій вона брала участь, був виявлений коронавірус.

Через це Кальюлайд і всі члени делегації після повернення до Естонії здали аналізи на коронавірус.

«До сьогоднішнього дня з'ясувалося, що результати аналізів усіх членів делегації негативні, - написала Кальюлайд. - Тож наступного тижня робота продовжиться у звичайному режим».

До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Станом на 8 березня від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли