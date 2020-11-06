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    Колапс медичної системи може статися вже в грудні – Степанов

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    Поки що ліжок в лікарнях вистачає&nbsp; - Колапс медичної системи може статися вже в грудні – Степанов
    Поки що ліжок в лікарнях вистачає 

    Міністр впевнений, що вже цього тижня в Україні подолають позначку 10 тис. випадків Covid-19 на день

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, попри поки що стабільну ситуацію з кількістю ліжок в лікарня, вже в грудні може настати колапс медичної системи, якщо темпи поширення Covid-19 будуть зростати. Про це він розповів в інтерв'ю DW

    «Я впевнений, що цього тижня ми подолаємо позначку в 10 тисяч (випадків інфікування Covid-19, - ред.)», - зазначив Степанов і наголосив на постійному зростанні кількості випадків зараження.

    За даними міністра, колапс медичної системи настане тоді, коли фіксуватиметься 20 тис. нових випадків у день, а це може статися вже наступного місяця. Також Степанов визнав, якщо зростання темпів поширення Covid-19 розвиватиметься «у такому ураганному режимі, як воно розвивається зараз, то в грудні ми можемо вийти на таку меганапружену ситуацію в медичній системі».

    Окрім цього, очільник МОЗ уточнив, що «потужності медичної системи саме з точки зору госпіталізації на сьогоднішній день це 52 тисячі ліжок», а вже зараз в лікарнях перебуває понад 28 тис. пацієнтів з Covid-19.

    Однак, за словами Степанова, головною проблемою будуть  не ліжка, оскільки це питання можна вирішити шляхом створення мобільних шпиталів, а кількість медичних працівників - лікарі й середній медичний персонал.

    Також міністр прокоментував ситуацію з ліжками в лікарнях із підведеним до них киснем для апаратів штучного дихання (ШВЛ).

    «Зазвичай підведений кисень у нас був фактично тільки в реанімаціях. Так було 29 років. … Зараз ми за шість місяців все це відновлюємо в такому авральному режимі. ... На кінець серпня у нас було 8800 ліжок з киснем. Натепер 19774 ліжка з підведеним киснем», - розповів урядовець.

    В Україні за минулу добу, 5 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 721 людини. Також відомо, що вчора 10 762 пацієнти одужали, а 201 - помер від ускладнень.

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