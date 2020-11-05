У МОЗ очікують більше 10 тисяч випадків Covid-19 вже завтра
МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ток-шоу «Право на владу».
«Завтра буде більше 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є», - зазначив міністр.
МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів. Йдеться, зокрема, про так званий «карантин вихідного дня».
«Ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни. Ні на два тижні, ні на три. Саме тому наша пропозиція буде – робити жортский карантин саме на вихідні дні – субота та неділя», – сказав Степанов.
Він пояснив, що обмеження не стосуватимуться роботи елементів критичної інфраструктури.
Такий крок, за словами Степанова, дозволить перервати ланцюг передачі хвороби, оскільки люди будуть менше спілкуватися і контактувати.
Голова МОЗ зазначив, що про запровадження таких заходів на вихідних 7-8 листопада не йдеться. Він припустив, що введення обмежень можливе вже наступного тижня.
В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей – це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 – померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid–19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.