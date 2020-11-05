У МОЗ очікують більше 10 тисяч випадків Covid-19 вже завтра

МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів

В Україні очікують більше 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом вже в п'ятницю. Це випливає з динаміки захворюваності Covid-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ток-шоу «Право на владу».

«Завтра буде більше 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є», - зазначив міністр.

МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів. Йдеться, зокрема, про так званий «карантин вихідного дня».

«Ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни. Ні на два тижні, ні на три. Саме тому наша пропозиція буде – робити жортский карантин саме на вихідні дні – субота та неділя», – сказав Степанов.

Він пояснив, що обмеження не стосуватимуться роботи елементів критичної інфраструктури.

Такий крок, за словами Степанова, дозволить перервати ланцюг передачі хвороби, оскільки люди будуть менше спілкуватися і контактувати.

Голова МОЗ зазначив, що про запровадження таких заходів на вихідних 7-8 листопада не йдеться. Він припустив, що введення обмежень можливе вже наступного тижня.

В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей – це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 – померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid–19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.