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    У МОЗ очікують більше 10 тисяч випадків Covid-19 вже завтра

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    У МОЗ очікують більше 10 тисяч випадків Covid-19 вже завтра

    МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів

    В Україні очікують більше 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом вже в п'ятницю. Це випливає з динаміки захворюваності Covid-19.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ток-шоу «Право на владу».

    «Завтра буде більше 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є», - зазначив міністр.

    МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів. Йдеться, зокрема, про так званий «карантин вихідного дня».

    «Ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни. Ні на два тижні, ні на три. Саме тому наша пропозиція буде – робити жортский карантин саме на вихідні дні – субота та неділя», – сказав Степанов.

    Він пояснив, що обмеження не стосуватимуться роботи елементів критичної інфраструктури.

    Такий крок, за словами Степанова, дозволить перервати ланцюг передачі хвороби, оскільки люди будуть менше спілкуватися і контактувати.

    Голова МОЗ зазначив, що про запровадження таких заходів на вихідних 7-8 листопада не йдеться. Він припустив, що введення обмежень можливе вже наступного тижня.

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей – це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 – померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid–19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

    В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року. 
    вихідні міністр Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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