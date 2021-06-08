Коли приїжджаєш з країни, де закривають журналістів, то бачиш контраст – Гудков у захваті від України

«Коли в нульових роках приїжджав до Києва, не бачив особливої різниці. А зараз бачу», – Гудков

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков, який нещодавно приїхав в Україну, в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи товаришує з українськими політиками та порівняв простір для політичної діяльності в Україні та Росії.

«Я не знайомий з українськими політиками, у мене немає контактів. Я спостерігаю збоку і мені подобається, що є конкуренція. Коли я вчора приїхав, то побачив в Instagram Дмитра Гордона, як Володимир Зеленський смажив шашлики з журналістами. Не хочу давати якихось політичних оцінок, це не моя справа, але коли президент може спокійно смажити шашлики з журналістами і щось обговорювати, це ж круто. Наш лише сидить в бункері і ховається», – висловив свою думку ексдепутат.

Гудкову сподобалась відкритість глави України, проте він не звернув увагу, що «годував» Зеленський журналістів, які займають проросійську позицію.

«Я просто побачив фотографію у соцмережі. Ви можете скільки завгодно критикувати, можливо, ви і праві. Я кажу про образ. Є політик відкритий, а є закритий, – наголосив він.

Російський опозиціонер додав, що бачить контраст, коли порівнює «прозорість» ситуації в Україні та Росії. «Якби я жив в Україні, я б може також сказав би, що ось у Фінляндії, у Швеції зустрічаються з усіма, а не так, як у нас. Але коли ти приїжджаєш з країни, де журналістів просто закривають, то я бачу контраст. Переконаний, що є великий контраст, якщо порівнювати Україну зі Швецією і Норвегією. Такий же великий контраст, якщо порівнювати Україну з Росією. Коли я в нульових роках приїжджав до Києва, не бачив особливої різниці. А зараз бачу», – уточнив Гудков.

Ексдепутат Держдуми розповів про свої майбутні політичні плани та діяльність, наголосивши, що глобальні політичні проєкти в Росії робити нереально, але можна втілити свої ідеї перебуваючи поза країною.

«У 2019 році мене вже знімали з виборів. Можна займатися правозахисною діяльністю, але в суди також ходити не дозволяють. Можна фандрайзингом займатися, адвокатів підтримувати, але для цього не обов’язково перебувати в країні. Об’єднувати ресурси, створювати медіа-проєкти також можна. У XXI столітті все це можна робити з будь-якої точки світу», – наголосив політик.

Говорячи про рейтинги та Олексія Навального, російський політик наголосив, що в діяльності опозиціонера в Росії головне не рейтинги, а ефективність. «Якщо ми говоримо про всеросійський рейтинг, то ані у Навального, ані у мене немає високих рейтингів… Питання не в рейтингах. Рейтинги мають значення у демократичній країні. Має значення лише твоя ефективність», – резюмував Гудков.

Додамо, що Тамбовський обласний суд залишив у силі два штрафи на суму 510 тисяч рублів, призначені російському пенсіонеру Олегу Бондареву за репост у соцмережі анонсу акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального та участь в ній.