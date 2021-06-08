Росіяни не знають правду про те, що сталося в Криму, – ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков

«Росіяни мають знати всі боки медалі цього питання», – Гудков про Крим

Наразі в Росії люди більше переймаються своїми внутрішніми проблемами. Крим із порядку денного зник. Водночас правду про те, що сталося на півострові, росіяни не знають. Про це депутат Держдуми Росії 6 скликання Дмитро Гудков розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Людям усю правду не розповіли. Ті, хто знали правду у 2014 році, усе розуміли вже тоді. Але багато хто не знає правду й досі. Для того, щоби люди прийшли до якоїсь правильної думки, вони мають знати всі боки медалі цього питання. І про це потрібно буде розповідати. При цьому якщо у 2014-му була істерія, то зараз люди більше переймаються своїми внутрішніми проблемами. Крим із порядку денного зник», – сказав Гудков.

Водночас російський політик зауважив, що повернення Криму до України – це юридично складне та довготривале питання. Усі рішення повинні будуть проходити через парламент за підтримки суспільної думки росіян.

Також Гудков розповів, що ніякі пропозиції щодо Криму зараз пропонувати не потрібно. За його словами, рішення буде знайдене в інших політичних умовах, за суспільної думки, яка зміниться як у Росії, так і в Україні.

«До влади в Росії повинні прийти люди, які готові до діалогу й пошуку рішень. Далі починається робота зі суспільною думкою. Потрібно, наприклад на російському ТБ розповісти всю правду про те, як це (окупація Криму) відбувалося. Про те, що гроші з Новосибірської області, де повинні були побудувати міст узяли на будівництво мосту до Криму. Ми втратили 500 млрд рублів. От тоді громадяни Росії замисляться, змінюватиметься суспільна думка, з’являтимуться інші можливості оптимального рішення, яке влаштує в тому числі громадян України. Ось тому зараз не має смислу називати якісь рішення. Якщо щось і буде можливо, то після Путіна й у не найближчі після зміни режиму п’ять років. Тому не хочу обговорювати такі питання в дусі лозунгів», – сказав політик.

Нагадаємо, Дмитро Гудков у неділю, 6 червня, терміново покинув територію Росії і приїхав до України. Причина – обвинувачення політика і його тітки Ірини Єрмілової у нанесенні майнової шкоди за угодою оренди нежитлового приміщення. Справа стосується фірми батьків політика. 1 червня Гудкова було затримано, дві доби він провів у слідчому ізоляторі. Нині політик перебуває у статусі підозрюваного.

Сам Гудков вважає своє затримання політичним. Мовляв, влада таким чином усіляко намагалася витиснути його з країни напередодні парламентських виборів, запланованих у Росії на вересень цього року.