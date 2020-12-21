  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній охоронець Яроша до Різдва повернеться з російської в’язниці

    • Розсилка
    Українець Олександр Шумков має 24 грудня вийти на волю - Колишній охоронець Яроша до Різдва повернеться з російської в’язниці
    Українець Олександр Шумков має 24 грудня вийти на волю
    Фото Людмили Денісової, Фейсбук

    Шумков у РФ був засуджений до чотирьох років ув'язнення

    Український політв'язень Олександр Шумков, якого незаконно утримує Росія, 24 грудня повертається до України з російської в'язниці

    Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час Zoom-конференції «Депутате, допоможи бранцям Кремля!».  

    «Я нагадую, що 24 грудня цього року буде звільнений, я думаю, що так буде, Шумков Олександр, який ще відбуває покарання в РФ у Тверській області. Ми вже домовились, що буде консул його зустрічати», – сказала вона.

    Денісова зазначила, що спочатку Шумкова переведуть у якийсь пункт тимчасового утримання.

    «І потім треба буде багато дій зробити, щоб його повернули додому, а саме до Одеси», – додала вона.

    Колишній охоронець Дмитра Яроша, херсонець Олександр Шумков, 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

    Раніше Шумков повідомляв, що за відмову у співпраці ФСБ погрожувала йому, що «взагалі живим з Росії не повернеться». Також Денисова заявляла, що правоохоронці Росії погрожують вбивством незаконно засудженому громадянинові України Олександру Шумкову. 

    Також Шумков оголошував голодування у російській тюрмі, але згодом мав його припинити через істотне погіршення здоров'я

    Теги: Росія ФСБ Правий сектор політв’язні Людмила Денісова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies