Колишній охоронець Яроша до Різдва повернеться з російської в’язниці

Шумков у РФ був засуджений до чотирьох років ув'язнення

Український політв'язень Олександр Шумков, якого незаконно утримує Росія, 24 грудня повертається до України з російської в'язниці

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час Zoom-конференції «Депутате, допоможи бранцям Кремля!».

«Я нагадую, що 24 грудня цього року буде звільнений, я думаю, що так буде, Шумков Олександр, який ще відбуває покарання в РФ у Тверській області. Ми вже домовились, що буде консул його зустрічати», – сказала вона.

Денісова зазначила, що спочатку Шумкова переведуть у якийсь пункт тимчасового утримання.

«І потім треба буде багато дій зробити, щоб його повернули додому, а саме до Одеси», – додала вона.

Колишній охоронець Дмитра Яроша, херсонець Олександр Шумков, 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Раніше Шумков повідомляв, що за відмову у співпраці ФСБ погрожувала йому, що «взагалі живим з Росії не повернеться». Також Денисова заявляла, що правоохоронці Росії погрожують вбивством незаконно засудженому громадянинові України Олександру Шумкову.

Також Шумков оголошував голодування у російській тюрмі, але згодом мав його припинити через істотне погіршення здоров'я.