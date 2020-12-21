Мінкульт: Подарована Лаврову у Сараєві ікона належить Україні

Міністерство направило запити до СБУ та Нацполіції, щоб встановити ланцюг переміщення ікони з території України на Балкани

Штамп УРСР на іконі є печаткою Одеської крайової комісії, що засвідчує власність України

Міністерство культури та інформаційної політики підтвердило, що на іконі, яку у Боснії та Герцеговині подарували голові МЗС Росії Сергію Лаврову, є печатка Одеської крайової комісії. Як повідомляє прес-служба міністерства, це означає, що ікона є власністю України.

«Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї», – зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Одеська крайова комісія у 1926-1930 роках складала списки пам’яток культури в усіх округах у межах своєї відповідальності, а також взяла їх на облік та під державну охорону.

«Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна», – додала Фоменко.

Міністерство вже готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України та інших музейних установ, щоб отримати архівні матеріали про роботу комісії. За ними хочуть ідентифікувати, яку саме ікону подарували російському міністру.

Запити також направлять до правоохоронних органів – СБУ та Нацполіції, щоб встановити ланцюг переміщення ікони з території України до Боснії та Герцеговини.

14 грудня очільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії БіГ, сербського представника Мілорада Додика у подарунок українську ікону з окупованого Луганська.

Після розголосу у ЗМІ прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу і намагається встановити, як старовинна українська ікона потрапила до країни.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

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