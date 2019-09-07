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    Звільнений політв'язень Сущенко збирається повернутися до журналістики

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    Кореспондент агентства &laquo;Укрінформ&raquo; Роман Сущенко&nbsp; - Звільнений політв'язень Сущенко збирається повернутися до журналістики
    Кореспондент агентства «Укрінформ» Роман Сущенко 
    Фото: president.gov.ua

    «Повернуся в рідне агентство «Укрінформ», – розповів Сущенко журналістам в аеропорту «Бориспіль»

    Кореспондент агентства «Укрінформ» Роман Сущенко після повернення із російського ув’язнення збирається повернутися до журналістики, пише Радіо Свобода.

    «Звичайно, я й нікуди не йшов від неї (журналістики, – ред.). Повернуся в рідне агентство «Укрінформ», – розповів Сущенко журналістам в аеропорту «Бориспіль».

    Він заявив, що хоче «поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька», який помер на початку березня 2018 року, коли Роман Сущенко перебував під арештом у Росії.

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    Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у вересні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    Як писав «Главком», звільнений політв'язень Олександр Кольченко має намір продовжити навчання в Таврійському університеті на спеціальності «туризм». Олександр має намір стати агентом з організації туризму.


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