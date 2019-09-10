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    Сенцов і Кольченко дають першу пресконференцію після звільнення з полону

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    Сенцов і Кольченко дають першу пресконференцію після звільнення з полону

    Звільнені режисер і кримський громадський активіст виступлять перед пресою

    У Києві 10 вересня на першу після звільнення з російських колоній пресконференцію українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка зареєструвалися 360 журналістів.

    Слід зазначити, що Сенцова і Кольченка викликатимуть для свідчень у прокуратуру АР Крим.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

     Читайте також: «А как же скрепы?». Обмін ув’язненими очима російських ЗМІ
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