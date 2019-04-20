Колишній президент Перу перед самогубством відкинув звинувачення у корупції



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Екс-президент Перу Алан Гарсія

Алан Гарсія, який нещодавно наклав на себе руки, написав у своїй передсмертній записці, що він не винен у корупції, у якій його звинувачують опоненти

Колишній президент Перу Алан Гарсія, який нещодавно наклав на себе руки, написав у своїй передсмертній записці, що він не винен у корупції, у якій його звинувачують опоненти. Про це повідомляє El Tiempo.

Екс-президент написав, що він не причетний до тих хабарів, які йому приписують.

«Через свої помили в управлінні країною наші опоненти обрали стратегію криміналізації мого імені. Але вони нічого не знайшли, і я знову переміг їх, тому що вони ніколи не знайдуть нічого, крім власних спекуляцій і розчарувань. Не було ні рахунків, ні хабарів, ні багатства», — написав він.

Він додав, що його смерть стане «знаком презирства до противників».

«Я вже виконав місію, яку сам собі поставив», — підкреслив Гарсія.

Гарсія обіймав посаду президента Перу двічі: у 1985-1990 і 2006-2011 роках.

Нагадаємо, 69-річний екс-президент Перу Алан Гарсія в середу переніс екстрену хірургічну операцію після того, як вистрелив собі в шию, коли поліція спробувала затримати його у справі про звинувачення в корупції. Тим не менш, лікарям не вдалося врятувати життя Гарсії.

Джерело: УНН