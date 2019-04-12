Майк Помпео їде у турне Латинською Америкою, щоб пояснити загрозу від Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На порядку денному турне Майка Помпео буде гуманітарна катастрофа в Венесуелі

У рамках свого перебування в регіоні голова американської зовнішньополітичної служби відвідає Чилі, Парагвай і Перу

Державний секретар США Майк Помпео в п’ятницю починає триденне турне країнами Латинської Америки Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Зазначається, що на порядку денному турне Майка Помпео буде гуманітарна катастрофа в Венесуелі. Речник Державного департаменту заявив про те, що своїм турне головний американський дипломат хоче показати як демократії регіону об’єднуються для вирішення місцевих проблем.

У рамках свого перебування в регіоні голова американської зовнішньополітичної служби відвідає Чилі, Парагвай і Перу.

«Візит Державного секретаря США до Парагваю буде особливим, адже відбуватиметься вперше із 1965 року. Окрім того в неділю Майк Помпео відвідає прикордонне колумбійське місто Кукута. Саме цей населений пункт став головними воротами для біженців із Венесуели в країни Латинської Америки», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Майк Помпео намагатиметься пояснити країнам регіону загрози, які ідуть від посилення зв’язків із КНР.

Нагадаємо, китайські прямі іноземні інвестиції в країни Латинської Америки виросли із 2012 року на 70 млрд. доларів. Водночас, доля американських інвестицій зменшилася із 24% до 20% за цей час.