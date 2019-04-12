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    У світі

    Майк Помпео їде у турне Латинською Америкою, щоб пояснити загрозу від Китаю

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    На порядку денному турне Майка Помпео буде гуманітарна катастрофа в Венесуелі - Майк Помпео їде у турне Латинською Америкою, щоб пояснити загрозу від Китаю
    На порядку денному турне Майка Помпео буде гуманітарна катастрофа в Венесуелі

    У рамках свого перебування в регіоні голова американської зовнішньополітичної служби відвідає Чилі, Парагвай і Перу

    Державний секретар США Майк Помпео в п’ятницю починає триденне турне країнами Латинської Америки Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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    Зазначається, що на порядку денному турне Майка Помпео буде гуманітарна катастрофа в Венесуелі. Речник Державного департаменту заявив про те, що своїм турне головний американський дипломат хоче показати як демократії регіону об’єднуються для вирішення місцевих проблем.

    У рамках свого перебування в регіоні голова американської зовнішньополітичної служби відвідає Чилі, Парагвай і Перу.

    «Візит Державного секретаря США до Парагваю буде особливим, адже відбуватиметься вперше із 1965 року. Окрім того в неділю Майк Помпео відвідає прикордонне колумбійське місто Кукута. Саме цей населений пункт став головними воротами для біженців із Венесуели в країни Латинської Америки», - йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що Майк Помпео намагатиметься пояснити країнам регіону загрози, які ідуть від посилення зв’язків із КНР.

    Нагадаємо, китайські прямі іноземні інвестиції в країни Латинської Америки виросли із 2012 року на 70 млрд. доларів. Водночас, доля американських інвестицій зменшилася із 24% до 20% за цей час.

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