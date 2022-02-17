  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Колишній «слуга народу» звинуватив Зеленського у просуванні «Мінськоих угод»

    Після виключення Гео Лероса з фракції монобільшості його висловлювання на адресу чинної влади стали досить різкими - Колишній «слуга народу» звинуватив Зеленського у просуванні «Мінськоих угод»
    Після виключення Гео Лероса з фракції монобільшості його висловлювання на адресу чинної влади стали досить різкими
    фото politeka.net

    На думку нардепа, саме для цього влада лобіює ідею онлайн-голосування у Раді

    Президент Володимир Зеленський домовився проштовхнути «Мінські угоди», які введуть до українського правового поля окупаційні адміністрації ОРДЛО. Про це написав на своїй сторінці у Facebook написав позафракційний нардеп, колишній член фракції «слуг народу» Гео Лерос.

    «Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в Раді! Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306. Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування», – зазначив депутат.

    Гео Лерос стверджує, що онлайн-голосування дозволить безперешкодно «проголосувати капітуляцію України перед ворогом».

    До свого допису нардеп додав копію листа Апарату ВР адресованого секретарям парламентських комітетів, у якому повідомляється, що апаратно-програмний комплекс для проведення онлайн-голосувань вже готовий до використання.

    Джерело: гео Лерос/Facebook

    Джерело: гео Лерос/Facebook

    Нардеп нагадав, що «Мінські угоди» містять положення про амністію бойовиків, а також фактична можливість для окупантів блокувати рух України до НАТО та ЄС, створення «народної міліції», призначення прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).

    Раніше повідомлялося, що нардеп Лерос порівняв Зеленського із Піннокіо.

    Читайте також:

    Теги: депутат Мінські угоди ОРДЛО Володимир Зеленський Гео Лерос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колишній «слуга народу» звинуватив Зеленського у просуванні «Мінськоих угод»