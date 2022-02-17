Колишній «слуга народу» звинуватив Зеленського у просуванні «Мінськоих угод»

Після виключення Гео Лероса з фракції монобільшості його висловлювання на адресу чинної влади стали досить різкими

На думку нардепа, саме для цього влада лобіює ідею онлайн-голосування у Раді

Президент Володимир Зеленський домовився проштовхнути «Мінські угоди», які введуть до українського правового поля окупаційні адміністрації ОРДЛО. Про це написав на своїй сторінці у Facebook написав позафракційний нардеп, колишній член фракції «слуг народу» Гео Лерос.

«Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в Раді! Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306. Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування», – зазначив депутат.

Гео Лерос стверджує, що онлайн-голосування дозволить безперешкодно «проголосувати капітуляцію України перед ворогом».

До свого допису нардеп додав копію листа Апарату ВР адресованого секретарям парламентських комітетів, у якому повідомляється, що апаратно-програмний комплекс для проведення онлайн-голосувань вже готовий до використання.

Джерело: гео Лерос/Facebook

Нардеп нагадав, що «Мінські угоди» містять положення про амністію бойовиків, а також фактична можливість для окупантів блокувати рух України до НАТО та ЄС, створення «народної міліції», призначення прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).

Раніше повідомлялося, що нардеп Лерос порівняв Зеленського із Піннокіо.

Читайте також: