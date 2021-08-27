Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів ТЕК перед «Нафтогазом»

Законопроект 3508-д передбачає можливість погашення коштом державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах перед підприємствами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу». Рада ухвалила закон 14 липня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Законопроект 3508-д передбачає:

процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання за природний газ перед НАК «Нафтогаз України»;

можливість погашення коштом державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах перед підприємствами ТКЕ (теплокомуненерго) та ВКГ (водопровідно-каналізаційного господарства);

включення до заборгованості, яка підлягає реструктуризації, заборгованості підприємств, щодо якої ухвалені судові рішення або укладено мирові угоди.

Нагадаємо, теплопостачальники і мери вимагають від «Нафтогазу» змінити умови контрактів на закупівлю газу.

Раніше повідомлялося, що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» ввела новий тарифний план на опалювальний сезон. З 9 серпня для побутових клієнтів діє план «Комфортний сезон».