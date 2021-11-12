Лерос, який показав Зеленському середній палець, отримав ще одну підозру

Справа про запобіжний захід Гео Леросу буде розглядатися сьогодні у Печерському суді

Ще одна підозра Гео Леросу – за невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook із звинуваченнями брата Єрмака

Позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що йому вручили ще одну підозру. Цього разу вона стосується відео щодо брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

«Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді! Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака!», – написав депутат.

Колишній «слуга» повідомив, що при цьому його апеляція прийнята в касації. Нардеп стверджує, що слідчими не було доведено, що він не виконав рішення суду.

«Ви ж пам’ятаєте, як на відео Денис Єрмак торгував від імені брата державними посадами. За те, що я не спростував цей факт, який всі бачили своїми очима, вони мене теж хочуть посадити. Ще раз повторюю, навіть цей факт є не доведеним, а жодного повідомлення про спростування я не отримував від державних органів! Взагалі, яким чином слідчий орган вручив клопотання о 14:22, знав, що о 17:00 буде суд про обрання мені запобіжного заходу? Все вже домовлено!

Це розправа Зеленського, але я готовий до будь-якого сценарію!», – написав Лерос і додав фото документу, який він отримав сьогодні.

Гео Лерос отримав нову підозру

Торік в інтерв'ю «Главкому» Гео Лерос розповів, що проти нього порушено кілька кримінальних справ, які були відкриті на нього після скандалу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Все про Єрмак-скандал читайте тут.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.





Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

Читайте також: