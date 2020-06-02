Колишнього командира військової частини підозрюють у завданні збитків на майже 1,2 млн грн



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Майже 1,2 млн грн збитків та нестача військової техніки – ДБР повідомило про підозру екскомандиру військової частини

Загальна сума збитків завданих державі становить майже 1,2 млн грн

Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до нестачі автомобільної та бронетанкової техніки. Загальна сума збитків становить майже 1,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру колишньому командиру військової частини. Він підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній командир з жовтня 2015 року по травень 2016 року не належним чином виконував покладені на нього обов’язки та не забезпечив збереження матеріальних засобів військової частини, що призвело до нестачі автомобільної та бронетанкової техніки.

«Загальна сума збитків завданих державі становить майже 1,2 млн грн», - зазначається в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України.



У разі доведення вини, посадовцю загрожу покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.