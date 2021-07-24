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    Колишнього суперника Путіна усунули від участі в російських виборах

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    Набравши на президентських перегонах 12% голосів, Павло Грудінін втратив контроль над бізнесом - Колишнього суперника Путіна усунули від участі в російських виборах
    Набравши на президентських перегонах 12% голосів, Павло Грудінін втратив контроль над бізнесом
    Фото: РБК

    До осінніх парламентських виборів в РФ не буде допущена навіть кишенькова опозиція

    Павло Грудінін, який набрав майже 12% голосів, будучи конкурентом Володимира Путіна на президентських виборах 2018 року, рішенням російського Цернтрвиборчкому був виключений з федерального списку кандидатів від Комуністичної партії Російської Федерації на виборах в Держдуму. Це фактично означає заборону на його участь у виборах, повідомляє «Радіо Свобода».

    За твердженням ЦВК, перевірка Генпрокуратури знайшла у політика активи за кордоном, при тому що законодавство зобов'язує кандидата припинити зберігати гроші і цінності в іноземних банках, йдеться в постанові.

    20 липня стало відомо, що з листом про іноземні активи у кандидата в ЦВК звернулася його колишня дружина Ірина, яка ділить з Грудініним майно після розлучення. Секретар ЦК Компартії Сергій Обухов тоді назвав ситуацію початком інформаційної кампанії проти партії.

    Павло Грудінін в 2018 році був кандидатом від КПРФ на виборах президента Росії. Тоді він зайняв друге місце з результатом 11,77 відсотка голосів. Під час кампанії проти нього почалася інформаційна атака на центральному телебаченні, після голосування він втратив контроль над бізнесом і депутатський мандат в міській раді підмосковного міста Відноє.

    На початку 2019 року КПРФ намагалася передати політику мандат померлого депутата Держдуми Жореса Алфьорова, але отримала відмову ЦВК.

    Вибори до Державної думи Росії мають відбутися у вересні 2021 року, фактично антипутінська опозиція відсунута від участі у них. Україна неодноразово висловлювала протести проти намірів Кремля дозволити брати участь в голосуванні мешканцям непідконтрольних територій Донбасу, що отримали російські паспорти.

    Читайте також: Вибори у Росії: коронавірус став головним суперником для влади

    Теги: ЦВК Росія вибори Путін гроші партії політика Державна Дума Україна дружина опозиція майно коронавірус
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    Колишнього суперника Путіна усунули від участі в російських виборах