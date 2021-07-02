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    Вибори у Росії: коронавірус став головним суперником для влади

    • Антон Орехъ

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    Вибори у Росії: коронавірус став головним суперником для влади

    У коронавірусу немає фондів і штабів, немає лідера та активістів

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    Знакомые лица, знакомый порядок. Вот и Элла Александровна поздравляет Владимира Вольфовича с открытием «сезона», отмечая его дисциплинированность и оперативность, и что если уже не на финише, то на старте ЛДПР – первее всех.

    Стартануло то, ради чего тысячи людей были задержаны на протестах, сотни избиты, десятки посажены на разные сроки. То, ради чего составлялись списки иноагентов и нежелательных организаций. То, ради чего Навальный сидит в колонии и сидеть будет. То, ради чего даже законы в стране обрели обратную силу, а миллионы граждан потеряли часть избирательных прав. Это противоречит даже той Конституции, которую в клоунской форме под предлогом пандемии принимали прошлым летом в багажниках и на пеньках.

    Кстати, есть и плохие новости. Пеньков не будет. Многодневное голосование, напоминающее электоральный запой, сохранится, но вот изюминку из него вынут, лишат процесс своеобразного шарма. Когда выходишь во двор, шлёпаешь неторопливо по тропинке и вдруг по кустиком – контейнер. И не для раздельного сбора мусора, а для изъявления твоей воли. И ты мог выбрать будущее и решить судьбу страны, не отходя от дома. Это было, по крайней мере, разнообразно.

    Сейчас мы будем вспоминать об этом с доброй улыбкой, как вспоминают «пятнашки» во дворе из далекого детства.

    Впрочем, возможно, в сентябре нам будет не до улыбок. И дело даже не в том, что к осени закрутят все, еще недокрученные гайки, посадив или придав анафеме сотни новых врагов народа. Речь о той самой пандемии, под предлогом которой голосование и стало многодневным, чего на думских-то выборах еще не случалось! И главным соперником власти станет не ЛДПР с ее быстротой в подаче коробок в ЦИК – главным соперником станет вирус. У которого нет фондов и штабов, нет лидера и активистов. Но есть списки. Списки избирателей, которые редеют с каждым днем. А на эмблеме этого главного соперника власти будет изображен перечеркнутый шприц с вакциной. Потому что большинство не хочет и не будет добровольно колоться, а будет проникаться всё большим раздражением и злобой по отношению к начальству.

    Что делать с этим врагом, куда его посадить, какой срок дать и какое клеймо повесить – начальство не знает! И не допустить его к выборам нет никакой возможности – только если выборы вовсе отменить. Но отменять надо было раньше, а сейчас впервые за всё время у правящей партии будет реальный соперник, который покруче «Умного голосования».

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія вибори путінський режим коронавірус
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    Вибори у Росії: коронавірус став головним суперником для влади