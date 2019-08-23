Колишня речниця Білого дому буде співпрацювати із улюбленим телеканалом Трампа



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Не виключено, що вже в 2022 році Сара Хакабі Сандерс спробує позмагатися за посаду губернатора штату Арканзас

Сара Хакабі Сандерс може спробувати поборотися за посаду губернатора штату Арканзас

Колишня речниця Білого дому Сара Хакабі Сандерс почне з’являтися на телеканалі Fox News в якості запрошеного гостя-коментатора. Перша її поява на програмі Fox&Friends запланована на 6 вересня.

Про це пише ресурс Axios.

Очікується, що Сара Хакабі Сандерс використовуватиме появу на улюбленому телеканалі Дональда Трампа для того, щоб захищати очільника Білого дому, як це вона робила під час перебування на посаді прес-секретаря.

Окрім того, колишній прес-секретар Білого дому планує написати книгу і перебратися в Арканзас. Не виключено, що вже в 2022 році Сара Хакабі Сандерс спробує позмагатися за посаду губернатора цього штату.

Колишній прес-секретар адміністрації Дональда Трампа стане третьою людиною із команди Білого дому, яка відповідає за комунікації, хто приєднався до телеканалу Fox News. Раніше це зробили Хоуп Хікс та Радж Шах.