Команда Зеленського веде політику «детоксикації» Путіна – Єлісєєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російському президенту не потрібен Донбас, йому потрібна вся Україна

Сьогодні Путін знову став активним гравцем на політичній арені світу

Команда шостого президента Володимира Зеленського докладає зусиль для проведення міжнародної політики «детоксикації» Путіна.

Про це сказав радник п’ятого президента Костянтин Єлісєєв в інтерв’ю журналістам.

«Я активно слідкую за зовнішньою політикою президента Зеленського і мушу сказати, що, на жаль, сьогодні фактично відбувається міжнародна реабілітація президента Путіна. Ви бачите, що він уже став «рукопотискаємим», він їздить країнами світу, тільки за останні десять днів він двічі був в Берліні і зустрічався з канцлером Меркель, його вітають з Новим роком, навіть президент Зеленський. Це взагалі новація і несподіванка. На жаль, нова влада докладає зусиль, щоб сьогодні відбулася міжнародна політика «детоксикації» Путіна», – заявив Костянтин Єлісєєв.

Він зазначив, що на сьогодні Путін знову став активним гравцем.

«Нещодавно він був на міжнародній конференції, ініційованій Меркель, запрошений до Берліна. Ця конференція була щодо Лівії. І він, можна сказати, у грі. Якщо ще півроку тому він був «нерукостискаємий», то зараз він знову став активним гравцем», – сказав дипломат.

«Коли всі бачать, що президент країни, проти якої Росія здійснює агресію, вітає його з Новим роком, чому тоді і Меркель чи Макрон не можуть їздити до нього і не вітати з Новим роком? Маркон уже оголосив ідеологію про необхідність відновлювати дружби з РФ, і в цьому я вбачаю поступову ерозію міжнародної проукраїнської коаліції, яка багатьма зусиллями складалася протягом останніх п’яти років. За цим будуть наслідки, наприклад, поступова ерозія міжнародного механізму санкцій проти Росії. На мій погляд, це чи не єдиний механізм, який примушує Росію бути за столом переговорів і робити якісь кроки, зокрема, і по звільненню заручників», – додав Єлісєєв.

Він вважає, що дипломатична команда Зеленського поки що не зовсім глибоко розуміє виклики.

«Можливо, на деякі речі треба подивитися по-новому і добре, що на сьогодні є розуміння, що без відновлення контролю над українсько – російськи кордоном важко говорити про відновлення миру на Донбасі. На мій погляд, дуже важливо, що триває процес звільнення українських заручників. Але треба більш стратегічно дивитися на відносини з Росією. Якщо ми хочемо з ними продовжувати загравати, то нічого доброго не буде.

Ми маємо зрозуміти, що російському президенту не потрібен Донбас, йому потрібна вся Україна. Донбас він використовує як інструмент для того, щоб маніпулювати Україною, він зробить так, що буде контрольована ескалація. От потрібно сьогодні – буду стріляти, не потрібно – припинять стріляти. Я спостерігав тенденцію, коли в попередні роки були важливі міжнародні форуми, в яких бере участь Путін – на Донбасі тиша», – зауважив Єлісєєв.

Радник нагадав, що 8 грудня під час нормандського саміту в Парижі було досягнуто домовленості про те, що сторони до 31 грудня 2019 року встановлять повний і всеохоплюючий режим припинення вогню. «Сьогодні ми маємо вже кінець січня, а українських героїв продовжують вбивати. Тільки з початку року 12 українських героїв загинуло і декілька десятків поранено. Хіба це режим припинення вогню?», – зазначив Єлісєєв.