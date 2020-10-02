Командир підрозділу «ДНР» отримав дев’ять років тюрми і тепер сидить у Маріупольському СІЗО



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Командир підрозділу «ДНР» Олександр Головін (крайній справа) спілкується з іншими проросійськими найманцями фото: Миротворець

Зарплата бойовика Олександра Головіна на посаді командира третього мінометного взводу становила $360

Іллічівський районний суд Маріуполя Донецької області визнав винним командира третього мінометного взводу батальйону «5 ОМСБр, в/ч 08805» «ДНР» Олександра Головіна у причетності до створення терористичної організації і призначив йому дев’ять років позбавлення волі в кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 вересня.

Слідство довело, що громадянин України Головін на початку серпня 2014 року добровільно вступив до спеціального підрозділу «ДНР» «Слов`янськ» 1 окремої штурмової бригади». Його одразу призначили командиром відділення гаубично- артилерійського дивізіону. На цій посаді він брав участь в бойових діях проти підрозділів ЗС України під с. Василівка Старобешівського району, смт. Бойківськ, с. Стара Ласпа Тельманівського району, с. Спартак Ясинуватського району, м. Авдіївка, м. Вуглегірськ, м. Дебальцеве Донецької області.

На початку січня 2015 року став виконувати обов’язки командира третього мінометного взводу батальйону «5 ОМСБр, в/ч 08805» «ДНР».

Злочинну діяльність обвинуваченого припинили співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області 18 січня 2020 року, коли його затримали.

У судовому засіданні найманець «ДНР» частково визнав вину, але категорично не погодився з твердження, що брав участь у бойових діях. За його словами, він перебував на блок-постах, де контролював в`їзд та виїзд. Зауважив, що після призначення його командиром взводу, почав отримувати зарплату $360.

Водночас бойовик заявив, що у військових формуваннях «ДНР» отримав численні поранення, внаслідок чого перебував на лікуванні, був прооперований, між тим не зміг отримати повноцінну лікарську допомогу ані в «ДНР», ані в Російській Федерації. Тому, зібравши усі свої медичні документи, документи, які посвідчують особу, він в`їхав в Україну, де був затриманий працівниками СБУ. Обвинувачений наполягав на необхідності застосування до нього частини 2 статті 258-3 КК України та звільненні його від кримінальної відповідальності, оскільки він добровільно повернувся на територію України з метою співпраці з правоохоронними органами, а також отримання лікування його поранень.

«Всі докази, досліджені безпосередньо судом, у своїй сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що Олександр Головін усвідомлював, що так звана «ДНР» діє на території України саме як терористична організація, діє на території України незаконно та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, тощо, тривалий час приймав участь у керівництві терористичною групою у складі терористичної організації», - сказано у вироку суду.

Окремо суд залишив обвинуваченого під вартою у Маріупольському слідчому ізоляторі до набрання вироком законної сили.

Також суд зарахував найманцю «ДНР» у термін покарання строк попереднього ув`язнення, починаючи з 18 січня 2020 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.