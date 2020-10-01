Аваков розповів про сьогоднішнє судове засідання у справі Марківа



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Акція на підтримку Віталія Марківа біля суду в Мілані, 1 жовтня 2020 року Фото: МВС України

Апеляційний суд призначив додаткові експертизи у справі нацгвардійця Марківа

Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що Апеляційний суд у Мілані призначив додаткові експертизи у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє пресслужба МВС України.

«Адвокати з нашого боку свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона звинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано «вбили журналіста», а намагаються інтерпретувати як би «я вбив», – заявив Аваков.

Міністр уточнив, що українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

«Ми провели експеримент у той же період, коли загинули Миронов і Роккеллі. Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Роккеллі, і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, щоб також залучили записи, які надав Рігалон, там видно і чутно стрілянину, яка проходила за 200 м, а не з боку гори Карачун», – сказав Аваков.

«Крім того, ми знайшли записку в кишені Миронова, де він листувався з прессекретарем «ДНР» Хорошевою. Вони домовлялися з нею про зустріч з Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація – відправити іноземців під вогонь, а потім всю вину покласти на Україну», – додав міністр.

Він також нагадав, що Україна неодноразово офіційно запрошувала італійську сторону приїхати на місце подій, проте ніхто жодного разу не приїхав.

«На мій погляд, це порушує право на захист, і рішення суду першої інстанції було винесено на емоціях», – зазначив міністр.

Крім того, Аваков повідомив, що в середу, 30 вересня, відбулася пресконференція родичів загиблого Андрія Миронова. Вони незадоволені вироком Марківа і вважають його недійсним.

Наступне засідання апеляційного суду призначене на 15 і 23 жовтня.

Нагадаємо, в Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа.

Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

В Італії суд розгляне апеляцію нацгвардійця Віталія Марківа 29 вересня.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.