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    Командувач оборони Києва Сирський отримав Героя України

    Командувач оборони Києва Сирський отримав Героя України
    фото з відкритих джерел

    Високу державну нагороду присвоєно за особисту мужність, вагомий внесок у захист держсуверенітету та територіальної цілісності України

    Президент Володимир Зеленський присвоїв генерал-полковнику Олександру Сирському звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Про це свідчить Указ глави держави від 5 квітня.

    Високу державну нагороду присвоєно «за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України».

    Генерал-полковник Сирський є командувачем Сухопутних військ Збройних сил України-командувач оборони Києва. У 2016 року він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. А у 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.

    Нагадаємо, що надвечір 2 квітня Міністерство оборони України сповістило про звільнення від російської окупації всієї Київської області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Командувач оборони Києва Сирський отримав Героя України