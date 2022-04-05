Командувач оборони Києва Сирський отримав Героя України

Високу державну нагороду присвоєно за особисту мужність, вагомий внесок у захист держсуверенітету та територіальної цілісності України

Президент Володимир Зеленський присвоїв генерал-полковнику Олександру Сирському звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Про це свідчить Указ глави держави від 5 квітня.

Високу державну нагороду присвоєно «за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Генерал-полковник Сирський є командувачем Сухопутних військ Збройних сил України-командувач оборони Києва. У 2016 року він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. А у 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.

Нагадаємо, що надвечір 2 квітня Міністерство оборони України сповістило про звільнення від російської окупації всієї Київської області.