Комітет ПАРЄ пропонує підтвердити повноваження російської делегації, - проєкт резолюції



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Доповідачем проєкту резолюції є нідерландський сенатор Тіні Кокс

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендує ратифікувати повноваження російської делегації. Про це йдеться у проєкті резолюції, дебати відносно якої та голосування відбудуться у середу увечері на засіданні зимової сесії ПАРЄ, повідомляє «Укрінформ».

«Комітет пропонує Асамблеї ратифікувати повноваження Російської Федерації та продовжити оцінку прогресу і представити моніторингову доповідь пізніше цього року», - зазначається у проєкті рішення профільного комітету.

Доповідачем проєкту резолюції є нідерландський сенатор Тіні Кокс. Саме він є автором раніше ухваленої резолюції, яка, на догоду РФ, фактично руйнує механізм накладання санкцій на країни-члени, що порушують свої статутні зобов'язання (це забезпечило у червні 2019 року безумовне повернення російської делегації до асамблеї).

Аргументуючи необхідність ратифікації повноважень делегації РФ, Кокс у проєкті резолюції вказує, що Росія упродовж шести місяців після повернення до ПАРЄ виконала низку рекомендацій.

Зокрема, згадується у документі, російська сторона повернула 24 протиправно захоплених у Керченській протоці українських моряків у рамках обміну заручників. Окрім цього, вважає моніторинговий комітет, деякого прогресу досягнуто в імплементації Мінських домовленостей. Також, як відзначається, готуються подальші обміни ув'язненими.

Зараз до проєкту резолюції готуються та подаються поправки, багато з яких спрямовані на зміну змісту і спрямованості документа з метою недопущення підтвердження повноважень делегації РФ.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації за двома можливими підставами: змістовною та процедурною.

Підставу оскарження за змістом (або по суті) представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військову агресію та окупацію в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

Нагадаємо, 27 січня нардепа Млександра Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.

27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.

Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.