Нардепа Мережка обрано віцепрезидентом ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Члена української делегації Олександра Мережка обрано віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи

Двадцять віцепрезидентів від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і залишаються на посаді до початку наступної сесії

Голову Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка (фракція «Слуги народу») обрано віцепрезидентом ПАРЄ.Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу», заступник члена постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук у Facebook

«Члена української делегації, представника «Слуги народу» Олександра Мережка обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи», - зазначила Кравчук.

За її словами, двадцять віцепрезидентів від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і залишаються на посаді до початку наступної сесії.

«Посада віцепрезидента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може підмінити президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере у них участі як доповідач). Також віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях», - підкреслила парламентарій.

Вона уточнила, що Мережко є доктором юридичних наук, науковцем, фахівцем у галузі міжнародного права. Він очолює Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Мережко має досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії.

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.

Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.

Також сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи попередньо заблокували обрання депутата Держдуми РФ Петра Толстого віцепрезидентом Асамблеї за російською квотою.