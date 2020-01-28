Глава дипломатії Євросоюзу Боррель анонсував приїзд в Україну



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Високий представник ЄС Жозеп Боррель за кілька тижнів має намір здійснити візит до України

Боррель наголосив, що «Україна — ключовий партнер для ЄС, а не просто близький сусід»

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про намір у найближчі тижні відвідати з візитом Україну.

Про це він повідомив у Брюсселі на спільній з українським прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком пресконференції.

«Я маю намір відвідати Україну в найближчі тижні», — сказав він.

Боррель також наголосив, що «Україна — ключовий партнер для ЄС, а не просто близький сусід».

«Я хочу відвідати найбільш важливі частини країни, з точки зору зовнішніх відносин. Я хочу відвідати Донбас, той кордон, де, як ми знаємо все ще відбувається певна кількість військових дій, з метою ознайомитися самому, якою є там ситуація», - сказав він.

Представник ЄС також додав, що «рішуче підтримує амбіційний порядок денний реформ в Україні».

Раніше було оприлюднено порядок денний засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до плану виконання асоціації з ЄС.

Уряд також відкрив для громадськості доступ до «Пульсу угоди» - онлайн-системи моніторингу реалізації плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нагадаємо, 16 грудня Рада відновила участь української делегації в сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в 2020 році.