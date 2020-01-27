Бельгійський сенатор став президентом ПАРЄ



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На посаду голови Асамблеї був тільки один претендент - бельгієць Хендрік Дамс - він і був обраний

Хендрік Дамс очолює в ПАРЄ політичну групу Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE). Саме за квотою цієї групи, згідно із черговістю, наступні два роки ПАРЄ очолюватиме її представник

Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента.Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є, повідомляє «Укрінформ».

Дамс очолює в ПАРЄ політичну групу Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE). Саме за квотою цієї групи, згідно із черговістю, наступні два роки ПАРЄ очолюватиме її представник.

Як повідомлялось, Повноваження російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) були оскаржені з базових і процедурних причин. Про це у Telegram повідомив член української делегації.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.

Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.