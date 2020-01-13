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    Україна цього тижня відновить участь у роботі ПАРЄ

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    Україна цього тижня відновить участь у роботі ПАРЄ

    За словами нардепа Гончаренка, цього тижня Рада прийме постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи

    Верховна Рада України на цьому тижні прийме постанову про відновлення участі своєї делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook.

    За словами Гончаренка, цього тижня Рада прийме постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

    «Сьогодні це рішення буде затверджено на комітеті з міжнародних справ ВР. Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі», - додав нардеп.

    Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація може повернутися в ПАРЄ вже в січні 2020 року.

    У вересні 2019 року українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. Це рішення стало реакцією Києва на повернення Російської Федерації в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій щодо агресії проти України.

    Верховна Рада Олексій Гончаренко ПАРЄ Україна Дмитро Кулеба
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