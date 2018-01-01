Косюк: Найбільші критики дотацій - популісти та тіньовики

На думку бізнесмена, субсидіювання агровиробників є загальноєвропейською і світовою практикою

Голова правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк в інтерв’ю РБК-Україна розповів про дотації для аграрного бізнесу, тіньовиків та популістів. На його думку, субсидіювання агровиробників є загальноєвропейською і світовою практикою. Всі країни так, чи інакше захищають і підтримують національного



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Фото: РБК-Україна Юрій Косюк

На думку бізнесмена, субсидіювання агровиробників є загальноєвропейською і світовою практикою

Голова правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк в інтерв’ю РБК-Україна розповів про дотації для аграрного бізнесу, тіньовиків та популістів. На його думку, субсидіювання агровиробників є загальноєвропейською і світовою практикою. Всі країни так, чи інакше захищають і підтримують національного товаровиробника й Україна в цьому плані не виняток.

«Ми знаходимося біля Європи, ми йдемо в Європу, і ми повинні бути в однакових умовах і стандартах» - зазначив Косюк.

На думку бізнесмена, до 2018 року процес нарахування дотацій був прозорим і чесним, адже в ньому діяв єдиний принцип - більше виробляєш і продаєш - більше отримуєш допомоги від держави. Більше того, такий механізм, на думку Косюка, спонукав виробників виходити з тіні і працювати легально. Саме за цей механізм дотацій його й критикували ті, хто працював і далі хоче працювати втемну, не сплачуючи податків у повній мірі.

«Найбільш правильним був минулорічний підхід, якщо ти заплатив ПДВ, то податок до тебе частково повертається. Це витягує бізнес з «тіні», це витягує всю аграрну реалізацію назовні. Чим більше ти платиш, тим більше у тебе можливості отримувати частину від того, що ти заплатив. Все дуже прозоро, прозоріше просто нікуди», - зауважив Юрій Косюк

Голова правління МХП в інтерв’ю підкреслив, що з цього року механізм дотацій змінили і його впровадженням на разі займається Кабінет Міністрів. Однак, правила цієї гри, на його думку, ще не виписані і до кінця не зрозумілі. При цьому, знову почали лунати заяви популістів, критиканів і власників тіньових схем.

«Популісти почали кричати. Дуже багато є тих, хто не платив податки. Вони і не отримували дотацію. Ми дуже багато таких знаємо, чий бізнес перебуває в «тіні», чий бізнес обертається навколо придбання товарів сільськогосподарського призначення за готівку», - підкреслив Косюк.

Також він наголосив, що МХП виступає за чесні правила гри і відкриту дискусію з Урядом. На відміну від деяких депутатських угрупувань, які ведуть політичні ігри, навіть, не з власної ініціативи.

«Це якісь популістські речі. Ви подивіться на групу «Відродження», і вам все стане зрозуміло. Той же Святаш, вносячи поправку до бюджету про позбавлення виробників курятини пільг, робив це далеко не з власної ініціативи» - резюмував Косюк.

Нагадаємо, що Юрій Косюк є головою правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт».