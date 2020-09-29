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    У світі

    Спалах коронавірусу у Москві. Місто переходить на особливий режим

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    Особливий режим у Москві діятиме до 28 жовтня включно - Спалах коронавірусу у Москві. Місто переходить на особливий режим
    Особливий режим у Москві діятиме до 28 жовтня включно

    У столиці РФ запровадили домашній режим

    У Москві на місяць запровадили домашній режим для літніх людей і перехід на віддалену роботу для співробітників через пандемію коронавірусу Covid-19.

    Відповідний указ підписав мер міста Сергій Собянін.

    Московська влада постановила, що рекомендації щодо самоізоляції літніх людей і переводу співробітників на віддалену роботу діють до 28 жовтня включно.

    «Контроль за виконанням цього указу залишаю за собою», – зазначив Собянін.

    Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві спостерігається велике число заражених коронавірусом, тому регіони повинні бути готові до будь-якого розвитку ситуації.

    У Росії за минулу добу зафіксували 8232 нових випадки зараження Covid-19. Всього з початку пандемії виявлено 1 167 805 випадків зараження коронавірусом у всіх суб'єктах РФ.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      204932
    • Хворіють
      110617
    • Одужали
      90250
    • Померли
      4065

    До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

    Росія здоров'я мер коронавірус
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