Спалах коронавірусу у Москві. Місто переходить на особливий режим



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Особливий режим у Москві діятиме до 28 жовтня включно

У столиці РФ запровадили домашній режим

У Москві на місяць запровадили домашній режим для літніх людей і перехід на віддалену роботу для співробітників через пандемію коронавірусу Covid-19.

Відповідний указ підписав мер міста Сергій Собянін.

Московська влада постановила, що рекомендації щодо самоізоляції літніх людей і переводу співробітників на віддалену роботу діють до 28 жовтня включно.

«Контроль за виконанням цього указу залишаю за собою», – зазначив Собянін.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві спостерігається велике число заражених коронавірусом, тому регіони повинні бути готові до будь-якого розвитку ситуації.

У Росії за минулу добу зафіксували 8232 нових випадки зараження Covid-19. Всього з початку пандемії виявлено 1 167 805 випадків зараження коронавірусом у всіх суб'єктах РФ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

Коронавірус в Україні

Всього 204932

Хворіють 110617

Одужали 90250

Померли 4065

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До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.