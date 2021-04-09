У США закрили три центри вакцинації Jonson & Jonson через побічні ефекти

Чотири людини після застосування препарату були госпіталізовані в лікарні для подальшого обстеження

У США три центри вакцинації від коронавірусу препаратом компанії Jonson & Jonson, які розташовані в штаті Північна Кароліна, тимчасово закриті в зв'язку з виявленням побічних ефектів у 26 осіб після використання вакцини.

До переліку реакцій на препарат додалася непритомність, про що повідомляє ABC News.

Про припинення вакцинації населення препаратом Jonson & Jonson заявили представники охорони здоров'я Північної Кароліни. Під закриття потрапили пункти в Ролі і дві клініки в Хіллсборо і Чапел-Хілл.

Чотири людини після застосування препарату були госпіталізовані в лікарні для подальшого обстеження. Центри США по контролю і профілактиці захворювань охарактеризували непритомну реакцію як не самий рідкісний ефект після вакцинації.

Округ Уейк також оголосив про припинення прийому препарату Jonson & Jonson. Людям, які прийшли на вакцинацію, зробили щеплення препаратом Pfizer або ж запропонували альтернативу – перенесення вакцинації на інший час.

Клініки в Хіллсборо і Чапел-Хілл теж відмовилися від вакцини Jonson & Jonson і на даний момент займаються перенесенням 350 відвідувань.

Питання про побічні ефекти препарату знаходиться на стадії обговорення офіційними особами Північної Кароліни і федеральними органами штату.

Раніше, 7 квітня, президент США Джо Байден заявив про те, що нові штами коронавірусної інфекції досить швидко поширюються на території США, через що кількість заражень набирає зростання.

Отже, США не можуть заявити про те, що боротьба з пандемією в країні вийшла на фінішну пряму.