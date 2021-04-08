Італія вводить вікові обмеження на щеплення вакциною AstraZeneca

У Європейському агентстві з лікарських засобів знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами

Дані щодо тромбозу пов’язані з введенням лише першої дози вакцини AstraZeneca

Італійський уряд рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca проти коронавірусу для людей старше 60 років через побоювання утворення тромбів у людей молодшого віку.

Про це повідомляє видання The Local із посиланням на заяву радника італійського уряду з питань боротьби з коронавірусною кризою Франко Локателлі, пише Укрінформ.

Зазначається, що рішення «рекомендувати переважне використання особами старше 60 років» було ухвалено за кілька годин після того, як Європейська агенція з лікарських засобів (ЕМА) підтвердила зв’язок після вакцинації препаратом AstraZeneca та утворенням тромбів.

Утім, за словами Локателлі, дані щодо тромбозу пов’язані з введенням лише першої дози вакцини AstraZeneca. Таким чином, люди молодше 60 років не повинні натрапляти на труднощі в отриманні другої і останньої дози цього препарату.

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) днями знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами.

У Консультативній групі з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що зв'язок між вакциною проти Covid-19 виробництва AstraZeneca та випадками тромбозів вважається «ймовірним, але не підтвердженим».

Раніше британський Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) висловив побоювання з приводу безпеки застосування препарату AstraZeneca для людей у віці до 30 років.

Він заявив, що дорослим у віці до 30 років без яких-небудь супутніх захворювань краще пропонувати альтернативу вакцині AstraZeneca там, де це можливо, через повідомлення про рідкісний побічний ефект - тромбоз головного мозку.

Після повідомлення JCVI низка країн ввела вікові обмеження на використання вакцини. Вона переважно буде вводитися людей від 60 років.