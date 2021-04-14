У Канаді зафіксували перший випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca

У жінки, яка пройшла вакцинацію, було зафіксовано утворення тромбу

Перший підтверджений випадок рідкісного, але потенційно летального згустку крові був зафіксований у Канаді у зв'язку з вакцинацією препаратом AstraZeneca-Oxford. Про це повідомляє CBC.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб Квебеку підтвердило, що жінка з провінції пережила побічну подію, відому як індукована вакциною протромботична імунна тромбоцитопенія (VIPIT).

Її стан зараз в нормі, про жінку добре піклувалися і зараз вона перебуває вдома.

«Ми ввели сотні і сотні тисяч доз, на сьогодні є один підтверджений випадок, і це не здивує нікого, якщо будуть додаткові випадки», – сказав доктор Ісаак Богоч, лікар-інфекціоніст із загальної лікарні Торонто, член робочої групи з вакцин проти Онтаріо Covid-19.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що переваги застосування вакцини від коронавірусної інфекції AstraZeneca переважують недоліки. Що ж стосується зв’язку вакцини з утворенням тромбів, то це «ймовірно, але не підтверджено».

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про відсутність зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca, та випадками утворення тромбозу. Як зазначили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.