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    У Канаді зафіксували перший випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca

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    Загальний ризик розвитку тромбів становить приблизно 4 людини на мільйон, які отримують вакцину - У Канаді зафіксували перший випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca
    Загальний ризик розвитку тромбів становить приблизно 4 людини на мільйон, які отримують вакцину
    Фото: з відкритих джерел

    У жінки, яка пройшла вакцинацію, було зафіксовано утворення тромбу

    Перший підтверджений випадок рідкісного, але потенційно летального згустку крові був зафіксований у Канаді у зв'язку з вакцинацією препаратом AstraZeneca-Oxford. Про це повідомляє CBC.

    Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб Квебеку підтвердило, що жінка з провінції пережила побічну подію, відому як індукована вакциною протромботична імунна тромбоцитопенія (VIPIT).

    Її стан зараз в нормі, про жінку добре піклувалися і зараз вона перебуває вдома.

    «Ми ввели сотні і сотні тисяч доз, на сьогодні є один підтверджений випадок, і це не здивує нікого, якщо будуть додаткові випадки», – сказав доктор Ісаак Богоч, лікар-інфекціоніст із загальної лікарні Торонто, член робочої групи з вакцин проти Онтаріо Covid-19.

    У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що переваги застосування вакцини від коронавірусної інфекції AstraZeneca переважують недоліки. Що ж стосується зв’язку вакцини з утворенням тромбів, то це «ймовірно, але не підтверджено».

    Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

    Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

    Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

    Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

    До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

    1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про відсутність зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca, та випадками утворення тромбозу. Як зазначили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.

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    Теги: ЄС медицина наука щеплення вакцинація ВООЗ
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