Конфлікт на Харківщині: Ширяєва взяли під варту на 60 діб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ Екс-командира «Східного корпусу» Ширяєва заарештували без права на заставу

Ширяєв спростував звинувачення в організації масових заворушень у Краснокутську

Київський райсуд Харкова обрав для екс-командира роти «Східний корпус» Олега Ширяєва, підозрюваного в справі про хуліганство із застосуванням зброї на елеваторі, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці без права на заставу.

Як зазначається, суддя оголосила рішення про запобіжний захід для Ширяєва: два місяці утримання під вартою, тобто в СІЗО, без права на заставу.

Адвокат просив для Ширяєва запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Ширяєв, за словами адвоката, не був присутній 11 вересня під час конфлікту на елеваторі в Зміївському районі, а знаходився вдома і на тренуванні в Харкові, що підтверджують свідчення його дружини, його знайомого і відеозйомка в спортцентрі.

Сам Ширяєв спростував звинувачення в організації масових заворушень у Краснокутську та незаконного збирання врожаю господарства «Благодатне». Він також відмовився давати свідчення проти себе, керуючись ст. 63 Конституції України.

Джерело: Укрінформ