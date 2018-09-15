Конфлікт на Харківщині: Ширяєва взяли під варту на 60 діб
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Ширяєв спростував звинувачення в організації масових заворушень у Краснокутську
Київський райсуд Харкова обрав для екс-командира роти «Східний корпус» Олега Ширяєва, підозрюваного в справі про хуліганство із застосуванням зброї на елеваторі, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці без права на заставу.
Як зазначається, суддя оголосила рішення про запобіжний захід для Ширяєва: два місяці утримання під вартою, тобто в СІЗО, без права на заставу.
Адвокат просив для Ширяєва запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Ширяєв, за словами адвоката, не був присутній 11 вересня під час конфлікту на елеваторі в Зміївському районі, а знаходився вдома і на тренуванні в Харкові, що підтверджують свідчення його дружини, його знайомого і відеозйомка в спортцентрі.
Сам Ширяєв спростував звинувачення в організації масових заворушень у Краснокутську та незаконного збирання врожаю господарства «Благодатне». Він також відмовився давати свідчення проти себе, керуючись ст. 63 Конституції України.
Джерело: Укрінформ