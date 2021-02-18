Конфлікт навколо Дністровської ГАЕС. Молдова закликала Україну дотримуватись міжнародних зобов’язань

Близько 70% громадян Молдови споживають воду з Дністра

Україна збирається добудувати четвертий гідроблок Новодністровської ГАЕС. Для цього Києву необхідний доступ до молдавського берега Дністра. Натомість молдовська сторона стверджує, що зведення гідроагрегата знищить екосистему річки. Про це «Главкому» розповіли молдавські депутати, які входять до новоствореної комісії з питань дослідження стану Дністра, Віолетта Іванов та Юрій Реніца.

«Ми закликаємо дотримувалися зобов’язань у межах міжнародних конвенцій та протоколів. Мова про конвенцію ESPO щодо оцінки впливу на довкілля в транскордонному контексті. Там чітко написано, що сторони повинні повідомляти про свої дії та проводити оцінку довкілля для того, щоб уникнути шкоди», – сказала Віолетта Іванов.

У Молдові зазначають, що негативні наслідки будуть відчутними для обох країн. «Проблема Дністра – це реальна загроза для обох країн: й екологічні, й економічна. Те, що відбувалося досі – це все бізнес-інтереси. Найменше це стосувалося державних інтересів обох країн. Необхідно знайти спільні рішення, щоби дійти згоди», – підкреслив Реніца.

Реніца додав, що близько 70% громадян Молдови споживають воду з Дністра. Тому для Молдови питання екології Дністра, яке зокрема залежить і від будівництва Дністровської ГАЕС, становить реальну загрозу.

Він додав, що в Україні не реагують на жодні декларації Кишиневу щодо стану Дністра: «Ми робили вже багато заяв та декларації, які демонстрували наше ставлення до ситуації й це треба обговорити із колегами з України, щоб оцінити реальну ситуацію. Ми не отримували жодної реакції з боку України».

Нагадаємо, 12 лютого парламент Молдови створив спеціальну комісію щодо оцінки інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер. Окрему увагу в молдавському парламенті приділили питанню будівництва Новодністровської ГАЕС, яка розташована на території України.

Дністровська гідроакумулююча електростанція була закладена ще у 80-х роках минулого століття. Проєкт був призупинений і до нього повернулися лише у 2000-х. До комплексу входять ГАЕС, ГЕС та ГЕС-2. Сьогодні воду качають три гідроагрегати, а будівництво четвертого – відкладено. Втім, на Банковій, обіцяють, що це ненадовго. Для української енергосистеми він вкрай важливий. І при всіх претензіях із боку Молдови Київ має його добудувати.