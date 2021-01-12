Україна і Молдова хочуть побудувати швидкісну магістраль і спростити перетин кордону

Президенти України і Молдови обговорили перетин українсько-молдавського кордону за ID-паспортами

Сучасна магістраль має скоротити подорож між Києвом і Кишиневом до п'яти годин

Україна та Молдова мають намір побудувати сучасну магістраль, що дасть змогу скоротити тривалість поїздок між столицями двох держав до п’яти годин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після підписання з президентом Республіки Молдови Маєю Санду у Києві двосторонніх документів.

«У нас є амбітна ідея – це будівництво сучасної магістралі, яка з’єднає Київ та Кишинів. Із цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер. Це скоротить подорож між столицями наших держав до п'яти годин», ─ сказав Зеленський.

Також президенти обговорили перетин українсько-молдавського кордону за ID-паспортами.

«Ми відзначили важливість запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами. Актуальним завданням залишається забезпечення освітніх та інших прав української національної меншини в Молдові і, відповідно, молдавського меншини в Україні», ─ зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 12 січня Володимир Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці. Президентка Молдови здійснює свій перший візит в Україну.

Президент Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Київ привітала почесну варту фразою «Слава Україні».

Напередодні стало відомо, що Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду приїзала до Києва підписати низку документів.