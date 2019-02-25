Конфлікт у Gulliver: Керівник АРМА відмежувався від корупції своїх підлеглих



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Янчук: Я не в праві вирішувати, чи є у діяльності якоїсь особи склад корупційного злочину

Янчук запропонував журналістам самим розібратися у діях його підлеглого

Керівник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Антон Янчук відмовився визнавати ознаки корупції у діях своїх підлеглих. Так, під час інтерв’ю журналістам він відмовився визнавати конфлікт інтересів у ситуації з призначенням компанії-управителя активами приміщень у торговельно-офісному комплексі Gulliver, до якої причетний начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Зокрема, йдеться про те, що 8 лютого управителем приміщень став ТОВ «Бізнес-Центр «Навігатор». Його власником є Людмила Русаліна. Голова тендерного комітету та одночасно начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін - родич особистого адвоката Русаліної Володимира Потьомкіна.

Начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін

«Я це не коментую, по цьому питанню треба звертатится до правоохоронних органів. В цьому основний позитив АРМА: ми на видноті, ви можете поставити питання», - зазначив він і не пообіцяв проведення жодних внутрішніх перевірок, повідомляє кореспондент «Главкома».

На репліку журналістів «То ми ж ставимо, ви не відповідаєте», Янчук продовжував: «Те, що ми не відповідаємо на питання, то це тому що у кожного державного органу є певна межа мандату. Я не в праві вирішувати, чи є у діяльності якоїсь особи склад корупційного злочину. Це некоректно: питати у мене про таке».

Як повідомлялось, 8 лютого на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва всі приміщення на 31, 32 та 33 поверхах торговельно-офісного комплексу Gulliver були передані в управління АРМА. Наразі АРМА фактично передало такі приміщення в управління компанії-управителю відповідно до укладеного договору управління майном. Втім, це вже другий управитель цими активами.

Першим управителем, якого АРМА призначила за результатами відкритого конкурсу у вересні 2017-го року, стала міжнародна компанія Clliers International, однак вона відмовилась управляти уже в грудні того ж року. Нині управителем приміщень є ТОВ «Бізнес-Центр «Навігатор». Його власник - Людмила Русаліна.

Людмила Русаліна та Володимир Потьомкін

Русаліну ще називають «горілчаною королевою». Вона - президент холдингової компанії «Петрус», що займається виробництвом алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сдистрибуцією лікеро-горілчаних виробів, косметики, продуктів харчування, транспортних засобів, веде інвестиційні проекти в сфері будівництва комерційної і житлової нерухомості, надає митно-складські послуги тощо. Серед іншого, імпортує в Україну коньяки та коньячні купажі з Франції.