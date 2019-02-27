Конгрес США оприлюднив нові санкції проти РФ



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Під санкції потраплять російські фінансові інститути, російські політики та олігархи

У документі йдеться про підтримку розширення НАТО, посилення санкцій проти РФ і співпрацю з ЄС

Конгрес США оприлюднив текст законопроекту про зміцнення НАТО, боротьбу з міжнародною кіберзлочинністю і запровадження додаткових санкцій проти РФ.

Текст документу з'явився на сайті Конгресу США.

Документ зобов'язує президента США підтримати відповідь на загрозу від РФ, щоб запобігти російському втручанню в демократичні процеси, закликати РФ повернути Крим Україні та припинити ескалацію війни на Донбасі, а також закликати росіян припинити окупацію частин Грузії та Молдови і підтримку сирійського диктатора Башара Асада.

Законопроект покладає відповідальність за втручання в роботу інституцій США особисто на Володимира Путіна та уряд РФ і зазначає, що РФ повинна звільнити полонених українських моряків і припинити блокаду в Азовському морі і Керченській протоці.

Також у документі йдеться про підтримку розширення НАТО, посилення санкцій проти РФ і співпрацю з ЄС у питанні розробки антиросійських санкцій.

США вкотре підтверджують підтримку територіальної цілісності України та наголошують не незаконності анексії Росією Криму.

Раніше стало відомо, що в санкційний список ЄС додали вісьмох росіян.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».