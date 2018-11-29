Конгрес США розгляне законопроект про припинення ядерного договору з РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У лютому 2021 року закінчується дії договору СНО-3

Дія договору між Росією і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь збігає у лютому 2021 року

У Конгрес США представили законопроект «Про припинення ядерної агресії РФ», що забороняє продовжувати договір про скорочення наступальних озброєнь СНО-3.

Про це повідомили у прес-службі одного з авторів документа, члена Палати представників від Вайомінгу Ліз Чейні.

«За жодних обставин Сполучені Штати не погодяться продовжити новий Договір про СНО до закінчення нинішнього терміну в 2021 році без істотних поліпшень щодо глибоко помилковою угоди, узгодженої адміністрацією Обами», — йдеться в документі.

Співавторами документа є сенатор від Республіканської партії Томі Коттон.

Як зазначила Чейні, серйозну заклопотаність викликають великі запаси тактичного ядерного озброєння РФ і їх переконання, що ця зброя може бути використана як частина стратегії «ескалація заради деескалації».

«Цей законопроект не дозволяє фінансувати продовження договору СНО доти, доки президент США не підтвердить конгресу, що Росія погодилася на достовірне скорочення свого запасу тактичної ядерної зброї, підвівши під рамки нового договору СНО, зокрема нові системи», — підкреслила конгресмен.

Дії договору СНО-3 між Росією і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, збігає у лютому 2021 року. За цей час країни повинні вирішити, продовжувати договір чи ні.

Згідно з документом, підписанти мали скоротити сумарну кількість ядерних боєзарядів на третину: міжконтинентальних балістичних ракет до 700, ядерних боєголовок до 1550, розгорнутих і нерозгорнутих носіїв — до 800.