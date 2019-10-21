Конгресмени вимагають від Держдепу визнати «Азов» терористичною організацією



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Лист до Помпео підписали 39 конгресменів з різних американських штатів, усі вони належать до Демократичної партії

Конгресмени звернули увагу на «зв'язок» між «Азовом» і терористом, який влаштував стрілянину у Новій Зеландії

Чотири десятки членів Палати Представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Про це йдеться у зверненні конгресмена від штату Нью-Йорк Макса Роуза, пише «Голос Америки».

Крім автора звернення, лист підписали 39 конгресменів з різних американських штатів, усі вони належать до Демократичної партії.

«Сьогодні, якщо американський громадянин присягає на вірність «Ісламській державі» та поширює їхні повідомлення терору, в уряду є декілька інструментів, як протистояти загрозі. Однак якщо той самий американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі закордоном і розповсюджує їх терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів», — йдеться в листі.

Конгресмени також звертають увагу на «зв'язок» між «Азовом» і терористом, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року.

«У своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом з «Батальйоном «Азов» в Україні та постійно носив символ, пов'язаний із ними. Обидва стрільці в містах Повей (Каліфорнія) та Ель-Пасо (Техас), казали, що на них прямо вплинув теракт у Крайстчерч. Зв'язок між «Азовом» і терактами в Америці очевидний», - переконані конгресмени.

Як відомо, до списку іноземних теористичних організацій, куди вимагають включити «Азов», входять ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам та інші. З європейських організацій у списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) та ЕТА (терористична організація, що виступає за незалежність Країни Басків).