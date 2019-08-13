Завтра поховають снайпера полку «Азов», фаната футбольного «Дніпра»



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Романові Романенку було 25 років Полк «Азов»

Поховають Романа Романенка завтра

Завтра у Дніпрі поховають загиблого на війні снайпера полку «Азов» Романа Романенка з позивним «Біч». Трагедія сталась кілька днів тому, але інформація про смерть трималася в таємниці, бо сепаратисти не віддавали тіло воїна. Прощання із Романом відбудеться біля Самарської районної ради, о 14-й годині, на вулиці 20-річчя Перемоги, 51.

За повідомленням офіційного сайту полку «Азов», Романенко загинув 10 серпня, під час виконання бойового завдання. Боєць підірвався на ворожому фугасі. Роман народився та виріс у Дніпрі, йому було 25 років. В «Азові» Роман служив з кінця 2015 року. Завдяки своїй завзятості, став командиром одного зі снайперських відділень. Коли під час служби на передовій Світлодарської дуги у березні цього року командир групи снайперів отримав важке поранення, «Біч» був одним із бійців, які врятували йому життя.

За останні сім місяців служби на передовій Роман Романенко проявив себе як надзвичайно професійний снайпер, був нагороджений чималою кількістю відзнак, зокрема його було подано на орден «За мужність» III ступеня, який боєць мав би отримати вже найближчим часом. Його куля для ворога завжди була останньою. Нещодавно Роман отримав звання офіцера. Окрім того, що боєць був талановитим у снайперській справі, без перебільшення можна сказати, що він був наділений найкращими людськими якостями, був справжньою душею компанії, мав багато друзів у підрозділі, був прикладом для всіх, хто його знав та оточував. А ще любив подорожувати та цікавився фотографією, займався боксом та був відданим фанатом рідного футбольного клубу «Дніпро».

Азовці сповіщають, що наступних три дні після смерті Романенка ворог підступно не віддавав його тіла, паралельно ницо оббріхуючи справжні обставини всього, що трапилося після його загибелі. Тричі бійці «Азову» намагалися евакуювати полеглого Романа, чому регулярно заважали прицільні обстріли противника. Окупант, прикриваючи свою групу найманців шквальним вогнем у бік українських військових, забрав тіло бійця «Азову». 13 серпня «Азов» у результаті попередньо спланованого обміну, нарешті отримав тіло загиблого Романа Романенка. Загарбники відмовилися забрати у нашої сторони рештки одного зі своїх найманців, якого російські окупанти покинули помирати біля населеного пункту Зайцеве, що знаходиться в смузі відповідальності БТГр «Азов».