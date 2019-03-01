Конкурс до Верховного суду: Вища кваліфікаційна комісія сформує рейтинг із 189 кандидатів



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Засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Комісія підтримала 55% висновків Громадської ради доброчесності

За період фінального етапу другого конкурсу до Верховного суду «дослідження досьє та співбесіди» 46 кандидатів з 235 не підтвердили своєї здатності здійснювати правосуддя у Верховному суді. Таким чином з числа 189 кандидатів буде сформовано рейтинг до найвищої судової інстанції України. Про це повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«За підсумками проведених співбесід, а також пленарних засідань членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за участі Громадської ради доброчесності, які тривали з 30 січня по 26 лютого 2019 року 46 кандидатів припинили участь у конкурсі на посади суддів Верховного суду, 39 з них мали висновок від Громадської ради доброчесності (ГРД)», - йдеться у повідомленні.

Загалом до Комісії від ГРД надійшло 72 висновків, один з яких скасовано:

щодо кандидатів до Касаційного цивільного суду 16 висновків, 9 з яких підтримано Комісією;

щодо кандидатів до Касаційного кримінального суду 14 висновків, 8 з яких підтримано Комісією;

щодо кандидатів до Касаційного адміністративного суду 21 висновок, 12 з яких підтримано Комісією;

щодо кандидатів до Касаційного господарського суду 20 висновків, 10 з яких підтримано Комісією.

Таким чином, під час цього етапу конкурсу ВККС врахувала 55% від загальної кількості висновків, які надала Громадська рада доброчесності, а також визнала такими, що не підтвердили здатність здійснювати правосуддя та припинила участь у конкурсі 7 кандидатів, доброчесність яких не викликала питань у громадськості.

«Останні декілька місяців Комісія працювала у режимі нон-стоп. Під час співбесід та планарних засідань, які загалом тривали протягом місяця, всі учасники мали можливість висловитись, а кандидати спростувати негативну інформацію або пояснити суперечливі дані. В результаті надскладного випробування під час другого конкурсу до найвищої судової інстанції будуть обрані 78 переможців зі 189 кандидатів, які успішно пройшли всі етапи конкурсного відбору. Хотілося б, щоб вони посилили якісну роботу нової вищої судової інстанції, яка вже рік отримує позитивні відгуки про свою роботу», - зазначив заступник Голови ВККСУ Станіслав Щотка.

Cпівбесіди проводили чотири колегії ВККСУ відповідно до спеціалізації касаційних судів у складі Верховного суду (цивільний, господарський, кримінальний та адміністративний). Під час співбесіди розглядався висновок або інформація щодо кандидата від Громадської ради доброчесності. Для голосування у пленарному складі, тобто у повному складі, Комісія досліджувала інформацію з досьє, висновку ГРД та отримувала пояснення кандидата. Всі співбесіди відбувались у режимі он-лайн і будь-хто може їх переглянути на каналі ВККСУ у YouTube.

Нагадаємо, що 2 серпня 2018 року було оголошено другий конкурс до Верховного суду. Комісія отримала 659 заяв про участь у конкурсі, а допущено було 566 кандидатів. У складені анонімного тестування взяли участь 525 кандидатів, а у написані практичного завдання - 316 кандидатів. За результатами спеціальної перевірки до етапу співбесід було допущено 235 кандидати.

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