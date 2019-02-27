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    Главком-ТВ

    Експерти розповіли про труднощі формування Верховного суду України

    трансляція
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    Експерти розповіли про труднощі формування Верховного суду України

    Стало відомо, що відбувається за лаштунками судової реформи в Україні

    Сьогодні, 27 лютого, у прес-центрі «Главком» підвели підсумки відбору кандидатів на посади в оновленому Верховному суді.
    Запрошені гості:

    • Михайло Жернаков, координатор Громадської ради доброчесності, директор Фундації DEJURE;
    • Максим Середа, член Громадської ради доброчесності.

    Трансляцію дивіться тут: 

    Зокрема, учасники дали відповіді на запитання:

    • скільки кандидатів з висновками ГРД про недоброчесність визнані гідними посад у Верховному суді?
    • хто з них має шанси на суддівську мантію і чому?
    • які кричущі факти та порушення проігнорувала Вища кваліфкомісія?
    • що відбувається за лаштунками судової реформи в Україні?
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