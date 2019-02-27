Експерти розповіли про труднощі формування Верховного суду України

Експерти розповіли про труднощі формування Верховного суду Українитрансляція
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Стало відомо, що відбувається за лаштунками судової реформи в Україні
Сьогодні, 27 лютого, у прес-центрі «Главком» підвели підсумки відбору кандидатів на посади в оновленому Верховному суді.
Запрошені гості:
- Михайло Жернаков, координатор Громадської ради доброчесності, директор Фундації DEJURE;
- Максим Середа, член Громадської ради доброчесності.
Трансляцію дивіться тут:
Зокрема, учасники дали відповіді на запитання:
- скільки кандидатів з висновками ГРД про недоброчесність визнані гідними посад у Верховному суді?
- хто з них має шанси на суддівську мантію і чому?
- які кричущі факти та порушення проігнорувала Вища кваліфкомісія?
- що відбувається за лаштунками судової реформи в Україні?
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